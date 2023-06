Die Fusion der Bank UBS mit Credit Suisse ist vollzogen. (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Das teilte das Bankhaus in einem offenen Brief mit, der in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht wurde. Darin spricht sie vom Anfang eines neuen Kapitels - für die UBS, den Finanzplatz Schweiz und die globale Finanzindustrie. Ziel sei es, stabile Verhältnisse zu gewährleisten. Am Freitag hatte sich die UBS mit der Schweizer Regierung auf eine Verlustgarantie geeinigt. Die Bank hat den angeschlagenen Konkurrenten im März für drei Milliarden Franken übernommen.

