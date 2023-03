Banken-Krise

Das Logo der schweizerischen Bank Credit Suisse (Michael Buholzer / KEYSTONE / dpa / Michael Buholzer)

Die ebenfalls in der Schweiz ansässige UBS habe erste Gespräche mit dem Konkurrenz-Unternehmen geführt, schreibt die britische "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die UBS könnte die Credit Suisse demnach komplett oder auch nur teilweise erwerben. Die Gespräche würden von der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde mit dem Ziel organisiert, das Vertrauen in den Bankensektor des Landes zu stärken. Die Credit Suisse kämpft bereits seit Längerem mit zunächst ursprünglich hausgemachten Problemen. Die Krise wurde aber durch die jüngste finanzielle Schieflage mehrerer US-Banken befeuert. Viele Anleger zogen daraufhin ihre Gelder ab.

Die Schweizerische Nationalbank sagte der Credit Suisse schließlich Notfallkredite von bis zu 50 Milliarden Franken zu.

