Demonstrations-Teilnehmer skandierten Parolen gegen Premierminister Starmer und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stoppt die Boote" oder "Schickt sie nach Hause". Einige waren auch mit amerikanischen und israelischen Flaggen sowie "Make America Great Again"-Mützen ausgestattet. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Anti-Migrations- und Anti-Islam-Aktivist Robinson. Als Redner war auch der ehemalige Stratege von US-Präsident Trump, Steve Bannon, angekündigt.

Tausende bei Gegendemonstration in London

Zu einer Gegendemonstration unter dem Motto "Stand Up to Racism" versammelten sich etwa 5.000 Menschen. Die Londoner Polizei war mit einem Großaufgebot von mehr als 1.000 Beamten im Einsatz. Sie musste nach eigenen Angaben Gewalt anwenden, um zu verhindern, dass eine Absperrung durchbrochen wird.

Einwanderung ist ein zentrales politisches Thema in Großbritannien

