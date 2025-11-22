Afrika
Über 200 Schüler einer katholischen Schule in Nigeria entführt

In Nigeria haben Bewaffnete mindestens 227 Schüler und Lehrer einer katholischen Schule entführt.

    Das teilte der Verband der Christen in Nigeria mit. Zuvor hatte der örtliche Fernsehsender Arise News berichtet, 52 Schüler seien verschleppt worden. Die Regierung des Bundesstaates Niger bestätigte die Entführung, teilte jedoch mit, die genaue Zahl der Betroffenen werde noch geprüft.
    Nigeria wird seit Längerem immer wieder von Überfällen bewaffneter Gruppen heimgesucht, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen.
