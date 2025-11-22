Das teilte der Verband der Christen in Nigeria mit. Zuvor hatte der örtliche Fernsehsender Arise News berichtet, 52 Schüler seien verschleppt worden. Die Regierung des Bundesstaates Niger bestätigte die Entführung, teilte jedoch mit, die genaue Zahl der Betroffenen werde noch geprüft.
Nigeria wird seit Längerem immer wieder von Überfällen bewaffneter Gruppen heimgesucht, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.