Großübung in Hamburg

Ziel der Übung sei, im Notfall schnellstmöglich ein Krankenhaus ersetzen zu können, sagte ein Sprecher der Malteser. Dafür wurde bei der Übung unter anderem die Einrichtung einer Notunterkunft geprobt.

Beteiligt waren neben den Maltesern auch Mitglieder der Johanniter, des Arbeiter-Samariter-Bundes und des Deutschen Roten Kreuzes. Die Übung wurde nach Angaben der Malteser vorab nicht angekündigt, um einen Ernstfall simulieren zu können. Die geübten Szenarien hätten insgesamt gut funktioniert, sagte der Sprecher.

