Das Magazin "Der Spiegel" zitiert aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage. Darin heißt es, 4.545 Straßen, Wege und Pfade , darunter 42 Autobahnen, 114 Bundesstraßen und 158 Landstraßen, führten von Deutschland ins Ausland. Hinzu kämen Wiesen, Felder und Wälder sowie fast 2.732 Kilometer Wassergrenzen.

Alle diese Wege müsste die Polizei überwachen, um die deutschen Grenzen lückenlos zu kontrollieren - wie es teils im Wahlkampf gefordert wird. In den vergangenen Wochen hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärt, dass sie flächendeckende Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen für nicht durchsetzbar hält. Die Beamten seien jetzt schon "am Rande des Machbaren". Den zusätzlichen Bedarf, um die Grenze umfänglich zu kontrollieren, bezifferte die GdP auf 8.000 bis 10.000 Kräfte.

