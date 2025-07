Waldbrand in der Gohrischheide in Sachsen und Brandenburg (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

Die Lage beim Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg spitzte sich zuletzt weiter zu. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde auf mehr als 500 aufgestockt. Immer mehr Menschen müssen vor Flammen und Rauch flüchten. Für mehrere Gemeinden wurde der Katastrophenalarm ausgelöst. Auch im Süden Thüringens haben sich Flammen ausgebreitet. Es brennt auf der Saalfelder Höhe nahe Gösseldorf. Laut Landesbetrieb "Thüringen Forst" gilt der Waldbrand dort als größter in dem Bundesland seit 1993. Auch in anderen Teilen Deutschlands wie Bayern gibt es Feuer. Insgesamt bekämpfen derzeit mehr als tausend Einsatzkräfte die Flammen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.