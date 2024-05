Deutscher Wetterdienst

Starkregen und Hochwassergefahr vor allem im Südosten des Landes (picture alliance / Jochen Eckel / Jochen Eckel)

Am Wochenende müssen sich die Menschen vor allem in der Südosthälfte des Landes auf viel Niederschlag einstellen. Ab der Nacht zum Freitag bis Sonntag ist mit starkem Dauerregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schwerpunkte der Niederschläge seien das Erzgebirge, der Thüringer Wald, Franken, Schwaben und das Allgäu. In diesem Bereich werden laut DWD innerhalb von 48 Stunden Niederschlagsmengen von 100 bis 150 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Überflutungen und Hochwasser seien bei diesen Regenmengen wahrscheinlich. Mit Blick auf den vielen Regen in den vergangenen Wochen in den südlichen und südwestlichen Landesteilen seien die Böden gesättigt, hieß es. Flüsse oder Bäche könnten schnell anschwellen. In Sachsen warnt auch das Landesumweltamt vor Hochwasser. Mit dem Überschreiten von Hochwassermeldegrenzen wird ab der Nacht zu Samstag gerechnet.

Erst am Sonntag soll sich die Dauerregenlage wieder beruhigen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland, wo es zuletzt größere Hochwasserlagen gab, ist nach bisherigen Vorhersagen mit keinen großen Regenmengen zu rechnen.

