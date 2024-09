Der Tropensturm "Yagi" führte zu Überschwemmungen auf den Philippinen. (Uncredited/Philippine Coast Guard/AP/dpa)

Dabei kamen in Cebu City nach Angaben des Katastrophenschutzes zwei Menschen ums Leben. Die Rede ist zudem von zehn Verletzten. Auch der Großraum der Hauptstadt Manila war betroffen, wo der Unterricht an den Schulen teilweise ausgesetzt wurde. Mehrere Inlandsflüge wurden aus Sicherheitsgründen gestrichen, auch der Schiffsverkehr wurde laut Küstenwache vor allem in östlichen und zentralen Landesteilen ausgesetzt.

