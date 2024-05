Unwetter im Südwesten

In Saarbrücken sind nach schweren Regenfällen Straßen überschwemmt. Häuser werden evakuiert. (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

Besonders stark betroffen ist das Saarland. In zahlreichen Kommunen mussten Einwohner wegen steigender Pegelstände der Saar und ihrer Nebenflüsse in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Dämme brachen, örtlich kam es zu Erdrutschen. Die Altstadt von Ottweiler steht nach Behördenangaben komplett unter Wasser. Die Landeshauptstadt Saarbrücken rief eine "Großschadenslage" aus. Mehrere Gebäude seien evakuiert worden. Aufgrund des Hochwassers musste zudem die Stadtautobahn A 620 gesperrt werden.

Der saarländische Innenminister Jost erklärte, die Lage sei sehr angespannt. Über tausend Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden.

Deutscher Wetterdienst warnt vor massiven Überflutungen

Der Deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Unwetterwarnung heraus , wonach große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände besteht. Es sei möglich, dass Gebiete unpassierbar oder von Wassermassen eingeschlossen würden.

Bundeskanzler Scholz will sich morgen im Saarland gemeinsam mit Ministerpräsidentin Rehlinger ein Bild von der Lage vor Ort machen. Das teilte ein Sprecher der saarländischen Regierung mit.

Starkregen auch in anderen Teilen Deutschlands

Auch in Rheinland-Pfalz meldeten Polizei und Feuerwehr überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Im Kreis Trier-Saarburg mussten wegen Überflutungsgefahr rund 220 Menschen in Schoden an der Saar vorsorglich ihre Häuser verlassen.

Für das Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz gilt bis in die Nacht die amtliche Unwetterwarnung der höchsten Stufe 4.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.