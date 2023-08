Unwetter

Überflutungen nach Starkregen in Teilen Deutschlands - Mehrere Flüge in Frankfurt am Main abgesagt

Heftiger Starkregen hat in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen kam es in der vergangenen Nacht zu überfluteten Kellern. Unterführungen standen unter Wasser. In Südhessen waren hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.

17.08.2023