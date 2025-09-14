Übergangs-Regierungschefin kündigt Kampf gegen Korruption in Nepal an

Nepals Interims-Regierungschefin Karki will nur so lange wie nötig im Amt bleiben. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Sanjit Pariyar)

Man müsse die Forderungen der mehrheitlich jungen Demonstranten erfüllen, deren Protest die bisherige Regierung zu Fall gebracht habe, sagte Karki in der ersten Rede seit ihrem Amtsantritt am Freitag. Dazu gehörten ein Ende der Korruption, eine verantwortungsvolle Regierungsführung und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Die 73-Jährige betonte zugleich, sie und ihre Übergangsregierung würden nur so lange wie nötig im Amt bleiben. Die nächsten Parlamentswahlen sollen im März kommenden Jahres stattfinden.

Vor wenigen Tagen hatte die vorübergehende Blockade von Onlinenetzwerken durch die nepalesische Regierung zu Massenprotesten geführt. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei kamen mehr als 70 Menschen ums Leben. Regierungschef Oli trat zurück.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.