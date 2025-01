Österreich

Osterreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Namen des Interims-Kanzlers bekannt geben. (picture alliance / APA / picturedesk.com / Tobias Steinmaurer )

Dieser soll die bisherige Koalition von Konservativen und Grünen noch so lange weiterführen, bis eine neue Regierung ins Amt kommt. Der bisherige Kanzler Nehammer von der ÖVP hatte am Wochenende seinen Rückzug bekanntgegeben, nachdem seine Bemühungen zur Bildung einer Koalition aus Mitte-Parteien gescheitert waren. Er wird den Rücktritt am Freitag formell vollziehen. Dann soll auch sein Interims-Nachfolger vereidigt werden.

Mit Verhandlungen über die neue Regierungskoalition wurde bereits der Parteichef der rechten FPÖ, Kickl, beauftragt. Er hat dazu Gespräche mit der ÖVP angekündigt. Die FPÖ war bei der Wahl im September stärkste Kraft geworden.

