Der neue syrische Machthaber, Ahmed al-Scharaa (Archivbild). (picture alliance / abaca / DIA Images)

Er besetzte die zentralen Posten mit Vertrauten und berief auch eine Frau in sein Kabinett. Sie gehört der christlichen Minderheit in Syrien an und wurde Ministerin für Soziales und Arbeit. Scharaa betonte, er wolle einen starken und stabilen Staat aufbauen. Einen Regierungschef bestimmte er bisher nicht.

Der islamistische Machthaber ist seit Januar Übergangspräsident des Landes. Zuvor hatten seine Miliz HTS und verbündete Gruppen den langjährigen Machthaber Assad gestürzt. Eine Übergangsverfassung sieht Wahlen in spätestens fünf Jahren vor.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.