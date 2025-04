Zentralafrika

Nach dem Putsch war General Oligui Nguema zum Interimspräsident von Gabun vereidigt worden. (AFP / -)

Wie das Innenministerium in der Hauptstadt Libreville mitteilte, setzte sich Nguema nach vorläufigen Ergebnissen mit mehr als 90 Prozent der Stimmen gegen den früheren Regierungschef Bilie By Nze durch, der auf gut drei Prozent kam. Der französische Präsident Macron gratulierte Oligui zum Wahlsieg.

Putschisten hatten im Jahr 2023 in der früheren französischen Kolonie Staatschef Ali Bongo gestürzt. Dieser war nach dem Tod seines Vaters an die Macht gekommen, der die Geschicke Gabuns fast 42 Jahre lang lenkte. Opposition und Armee werfen der Bongo-Dynastie Korruption vor.

Die ehemalige französische Kolonie Gabun ist laut Weltbank der viertgrößte Öl-Produzent in Afrika südlich der Sahara. Dennoch lebt etwa ein Drittel der rund 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner unterhalb der Armutsgrenze. Nguema kündigte in einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira am Sonntagabend an, er wolle den Menschen ihre Würde zurückgeben.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.