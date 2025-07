Kämpfe in Südsyrien

Übergangsregierung verkündet Waffenruhe

Im Süden Syriens ist nach tagelangen Kämpfen offiziell eine Waffenruhe in Kraft getreten. In einer Erklärung rief die syrische Übergangsregierung alle Konfliktparteien in der Provinz Suwaida zur Einhaltung auf. Sie kündigte an, Sicherheitskräfte in die hauptsächlich von Drusen bewohnte Region zu entsenden.