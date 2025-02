Mitglied der syrischen Sicherheitskräfte in einem entdeckten Labor für Amphetamintabletten. (Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)

Ein Kommandeur der neuen Machthaber sagte der Nachrichtenagentur SANA, die meisten Schmugglerbanden seien mit der Hisbollah verbunden. Die Miliz, die vom Iran unterstützt wird, greife zudem immer wieder syrische Einsatzkräfte in der Grenzregion an. Die Grenze zwischen Syrien und dem Libanon ist rund 350 Kilometer lang und an vielen Stellen nicht gesichert.

Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP war vor allem das Aufputschmittel Captagon das wichtigste Exportprodukt des gestürzten Assad-Regimes, mit dem die Hisbollah eng verbündet war. Die neue Übergangsregierung hatte schon Ende Dezember große Mengen an Drogen verbrannt, darunter eine Million Captagon-Pillen.

