In Kalifornien droht nach wie vor ein Chemie-Unglück durch einen überhitzten Tank. (AP Photo / Ethan Swope)

In Garden Grove südlich von Los Angeles kämpfen Einsatzkräfte auf dem Gelände eines Herstellers von Flugzeugteilen weiterhin gegen ein Leck an einem überhitzten Tank. Dieser enthält bis zu 26.000 Liter einer hochgiftigen und leichtentzündlichen Chemikalie und droht entweder ganz auszulaufen oder zu explodieren. In der Folge könnten giftige Dämpfe über ein dicht besiedeltes Gebiet ziehen.

Die Behörden haben rund 40.000 Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es wurden Evakuierungszentren eingerichtet, unter anderem in Schulen. Nachdem sich Betroffene anfangs offenbar weigerten, ihre Häuser zu verlassen, sollen sich die Auffangzentren laut der Agentur AP inzwischen gefüllt haben.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.