Am Waterloo Place im Zentrum Londons ist eine Statue aufgetaucht, die am Sockel mit „Banksy“ signiert ist. (imago images / ZUMA Press / Vuk Valcic)

Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. Der weltberühmte, mysteriöse Künstler veröffentlichte am Nachmittag ein Video, das zeigt, wie die Statue aufgestellt wird. Das Kunstwerk war am Morgen im Waterloo Place in der Nähe des Trafalgar Squares im Zentrum Londons entdeckt worden.

Über die Identität des Künstlers wird seit längerem diskutiert. Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass es sich um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt, eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Banksy sendet mit seinen Werken immer wieder auch politische Botschaften. Die Statue in Westminister könnte als Warnung vor einem verblendenten Patriotismus bewertet werden.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.