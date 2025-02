Sorge vor Handelskrieg

Eine E-Auto-Produktion in den USA (IMAGO / Andia / IMAGO / DR / SP / Andia.fr)

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Lange, brachte geringere Zölle auf Autos aus US-Produktion ins Gespräch. Der SPD-Politiker sagte der "Financial Times", man sei bereit, den bisherigen Import-Aufschlag von zehn Prozent näher an die 2,5 Prozent heranzuführen, die umgekehrt von den USA auf europäische PKW erhoben werden. Außerdem könne man anbieten, mehr Flüssig-Erdgas sowie militärische Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten zu kaufen. So könne man versuchen, eine Einigung zu erzielen, bevor die Kosten für beide Seiten eskalierten, erklärte Lange.

Trump kündigte an, in der kommenden Woche weitere Zölle auf Importe auf mehrere Länder einzuführen, ohne dabei Details zu nennen.

