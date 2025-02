Sorge vor Handelskrieg

Eine E-Auto-Produktion in den USA (IMAGO / Andia / IMAGO / DR / SP / Andia.fr)

Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Lange, brachte geringere Zölle auf Autos aus US-Produktion ins Gespräch. Der SPD-Politiker sagte der "Financial Times", man sei bereit, den bisherigen Import-Aufschlag von zehn Prozent näher an die 2,5 Prozent heranzuführen, die umgekehrt von den USA auf europäische PKW erhoben werden. Außerdem könne man anbieten, mehr Flüssig-Erdgas sowie militärische Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten zu kaufen. So könne man versuchen, eine Einigung zu erzielen, bevor die Kosten für beide Seiten eskalierten, erklärte Lange.

US-Präsident Trump kündigte an, in der kommenden Woche weitere Zölle auf Importe aus mehrere Länder einzuführen, ohne dabei Details zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.