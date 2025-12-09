Ein Elektroauto an einer Ladesäule (Symbolbild) (Sven Hoppe/dpa)

Nach Informationen des SWR soll zunächst geprüft werden, welche Art der Förderung in solchen Fällen sinnvoll und nachhaltig ist. Einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht. Es wäre das erste Mal, dass nicht nur Neuwagen-Kunden von E-Auto-Prämien profitieren, sondern auch diejenigen, die ein gebrauchtes Elektroauto kaufen oder leasen. Die schwarz-rote Bundesregierung hat die Regeln für Neuwagen vor kurzem beschlossen. Demnach können Privatpersonen bis zu 5.000 Euro Förderprämie für den Kauf oder ein Leasing von E-Autos und Plug-In-Hybriden erhalten. Die konkreten Sätze richten sich untern anderem nach Einkommen und Familiengröße.

Erforderlich ist eine Zustimmung der Europäischen Kommission.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.