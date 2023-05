Studie

Übermäßige polizeiliche Gewalt wird nur selten aufgearbeitet

Übermäßige polizeiliche Gewalt wird einer Studie zufolge nur selten aufgearbeitet. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass es nur eine geringe Bereitschaft gebe, Anzeige zu erstatten, heißt es in der Untersuchung der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

16.05.2023