Mongolei-Besuch

Überraschende Papst-Botschaft an Chinesen

Papst Franziskus hat sich bei seinem Besuch in der Mongolei überraschend an die Bevölkerung im Nachbarland China gewandt. Am Ende einer Messe in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator sagte er wörtlich, er wolle das "edle chinesische Volk" herzlich grüßen. Die chinesischen Katholiken bat er, gute Christen und gute Staatsbürger zu sein.

03.09.2023