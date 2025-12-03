Die Rettungskräfte bergen immer noch Tote. (Ali Nayaka/AP/dpa)

Rund 650 Personen würde noch vermisst, teilte der örtliche Katastrophenschutz mit. Etwa 2.600 Menschen seien verletzt worden. Insgesamt sind demnach 3,3 Millionen der insgesamt 60 Millionen Bewohner von dem Hochwasser betroffen, die meisten in der nördlichen Provinz Aceh. Dort hatte es nach tagelangen heftigen Monsun-Regenfällen Überflutungen und Erdrutsche gegeben. Tausende Häuser und viele Straßen sind zerstört, auch fast 40 Prozent der Brücken in den betroffenen Regionen. Rettungskräfte und das Militär suchen nach Vermissten und verteilen Lebensmittel, Hilfsgüter sowie Medikamente an die Betroffenen.

Sumatra ist fast so groß wie Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.