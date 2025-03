Eine überflutete Straße in Florenz (Giuseppe Cabras / IPA via ZUMA Pre / Giuseppe Cabras)

Der Scheitelpunkt des Flusses Arno sei überschritten worden, ohne dass in der Stadt selbst etwas Gravierendes passiert sei, teilte Regionalpräsident Giani mit. Zugleich betonte er, in der Umgebung von Florenz und in Richtung Pisa sei die Lage in mehreren Städten weiterhin kritisch. Daher werde er die Regierung in Rom auffordern, den nationalen Notstand auszurufen.

Heftige Regenfälle haben in der Toskana und der Emilia-Romagna für Überschwemmungen gesorgt. In Florenz hatten die Fluten schon fast die Bögen des Ponte Vecchio - der mittelalterlichen Brücke - und den Eingang zu den Uffizien - der weltberühmten Gemäldesammlung - erreicht

