Überschwemmungen im Raum Midleton in Irland. Mehr als 100 Häuser wurden dort durch den Sturm Babet überflutet. (Damien Rytel / PA Media / dpa / Damien Rytel)

In der Stadt Midleton im Süden des Landes wurden rund 100 Gebäude überflutet. Viele Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, in den Häusern fiel der Strom aus. Nach Angaben der Regionalverwaltung war innerhalb von 24 Stunden so viel Regen gefallen wie sonst in einem Monat.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.