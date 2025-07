Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Wetterdienstes, der die höchste Alarmstufe ausgerufen hatte, fielen in einigen Orten innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Zugverkehr in ganz Katalonien war mehrere Stunden lang unterbrochen. Ein Flugzeug musste wegen eines Hagelschadens zum Flughafen Barcelona zurückkehren. Viele Straßen in der Metropole waren gesperrt. Zahlreiche Menschen mussten von Rettungskräften behandelt werden, Schwerverletzte gab es nicht.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.