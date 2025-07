Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Wetterdienstes, der die höchste Alarmstufe ausgerufen hatte, fielen in einigen Orten innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Zugverkehr in ganz Katalonien war mehrere Stunden lang unterbrochen, zudem musste ein Flugzeug wegen eines Hagelschadens zum Flughafen Barcelona zurückkehren. Viele Straßen in der Metropole waren gesperrt. Ein örtliches Krankenhaus musste wegen eines Stromausfalls die Aufnahme neuer Patienten stoppen. Schwerverletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Allerdings teilte die Feuerwehr im Onlinedienst X mit, sie suche in der etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernten Stadt Cubelles nach zwei Vermissten. Diese seien womöglich von den Fluten mitgerissen worden.

