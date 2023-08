Überschwemmungen in Slowenien (Gregor Ravnjak / AP / dpa / Gregor Ravnjak)

Zahlreiche Grenzübergänge waren wegen Schlamm- und Gerölllawinen gesperrt. In Slowenien mussten Menschen vor den Fluten gerettet werden. Nach Angaben der slowenischen Polizei kamen drei Menschen ums Leben, darunter zwei Niederländer. In Teilen der Steiermark und Kärntens riefen die Behörden Katastrophenalarm aus. Im Lavanttal in Kärnten wurden vorsichtshalber 70 Häuser evakuiert. In Kroatien wurden die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Im Norden des Landes stiegen die Wasserstände der Flüsse stark an.

In China erwarten die Behörden wegen anhaltender Regenfälle weitere Überschwemmungen. Im Nordosten des Landes wurden Zehntausende Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Mindestens 20 Menschen kamen bisher in den Außenbezirken von Peking ums Leben. Weitere 27 werden vermisst.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.