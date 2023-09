Sperrung eines Fußgängerwegs wegen Starkregens in Queenstown, Neuseeland (picture alliance / Xinhua News Agency / Guo Lei)

Nach Angaben von Meteorologen fiel in Queenstown binnen eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Monat. Es waren zudem die stärksten Niederschläge an einem Tag seit mehr als zwei Jahrzehnten. Durch die Wassermassen wurden Straßen überflutet und Gebäude beschädigt. Zudem kam es zu Erdrutschen. Für rund 100 Menschen wurde eine Evakuierung angeordnet. Mehrere Schulen blieben geschlossen.

Auch für die benachbarte Region Southland, die ebenfalls auf der neuseeländischen Südinsel liegt, wurde der Katastrophenfall ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.