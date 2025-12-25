In mehreren Bezirken stehen Straßen unter Wasser. Auch Gebiete rund um die Millionenstädte Los Angeles und San Diego sind betroffen. Zahlreiche Menschen mussten von Dächern gerettet werden. Kaliforniens Gouverneur Newsom rief für die betroffenen Landkreise den Notstand aus. Behörden stehen dadurch mehr Geld und Personal für Rettungsmaßnahmen zur Verfügung. Nach Medienberichten kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Mehr als 125.000 Haushalte sind demnach ohne Strom.
Der US-Wetterdienst warnte vor weiteren starken Regenfällen in Kalifornien.
Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.