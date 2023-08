Unwetter und Starkregen

Ein überschwemmter Stadtteil von Kamnik in Slowenien (AP / Miro Majcen)

Am Abend brach ein Damm im Osten des Landes. Betroffen sei die Anlage am Fluss Mur bei Dolnja Bistrica, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Insgesamt zehn Ortschaften seien gefährdet. Dort seien Evakuierungsmaßnahmen im Gange.

Viele Straßen und Autobahnabschnitte in Slowenien wurden gestern überflutet, mehrere Orte mussten per Hubschrauber mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt werden. Wegen der Überschwemmungen kam es zu Staus auf den Transitrouten für Kroatien-Urlauber. Die Behörden empfahlen, Fahrten nach oder durch Nord-Slowenien zu verschieben. Auch Verbindungen nach Österreich wie der Karawankentunnel waren von den Beeinträchtigungen betroffen. In Österreich sind in den Bundesländern Kärnten und Steiermark jeweils 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch das Militär und das Rote Kreuz helfen bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten.

Aufgrund des Hochwassers in Slowenien gibt es inzwischen in Kroatien ebenfalls erste Überschwemmungen - unter anderem weil der größte slowenische Fluss, die Save, dorthin fließt. Auch in Split an der Adriaküste ging Starkregen nieder, Keller mussten ausgepumpt werden.

