Überschwemmung in Oberteuringen im Bodenseekreis. (Landratsamt Bodenseekreis / dpa )

Im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg wurden Straßen überflutet und Bäume entwurzelt. Ähnlich betroffen waren die Regionen Bodensee und Oberschwaben. Im bayerischen Augsburg und den angrenzenden Landkreisen mussten Feuerwehren Keller sowie Unterführungen leerpumpen und Menschen aus im Wasser liegengebliebenen Fahrzeugen holen. In Stuttgart und in Frankfurt am Main wurden die Fanzonen zur Fußball-Europameisterschaft zeitweise gesperrt.

Auch in der Schweiz gab es wieder Überschwemmungen; betroffen waren unter anderem Basel, Genf und der Kanton Waadt.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.