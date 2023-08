Kabinettsklausur Meseberg

Hinter diesen beiden Gesetzen stecken in Summe acht Milliarden Euro jährlicher Unterstützung für die Wirtschaft. Über den zuvor von Bundesfinanzminister Lindner (FDP) vorgelegten Entwurf hinaus wurde in Meseberg zusätzlich eine Finanzspritze für die Bauwirtschaft von rund einer halben Milliarde Euro vereinbart. Das "Zukunftsfinanzierungsgesetz" zielt auf die Start-up-Branche. In Summe sollen 50 Steuererleichterungen der kriselnden Wirtschaft neue Impulse geben - und den Klimaschutz voranbringen. Denn Investitionen in diesen Sektor werden laut Entwurf mit einer Prämie von 15 Prozent der Investitionssumme belohnt. In einem 10-Punkte-Plan hat die Bundesregierung ihre Maßnahmen gebündelt, es enthält aber auch bereits zuvor beschlossene Maßnahmen, nicht nur die Neuerungen. Die Entwürfe zum Wachstumschancengesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz liegen bereits vor und sollen schon bald in den Bundestag eingebracht werden.