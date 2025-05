Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag über dem Norden wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld Schauer. Von der Mitte bis in den Süden im Tagesverlauf Schauer und teils kräftige Gewitter, besonders über der östlichen Mitte erhöhte Unwettergefahr. Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad im Norden und 21 bis 27 Grad von der Mitte bis in den Süden.

