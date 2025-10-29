Wetter
Überwiegend trocken, von Westen her Wolkenverdichtung

Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer lebhaften westlichen Strömung sorgen Tiefausläufer zunächst weiter für unbeständiges Wetter. Es wird deutlich milder.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Überwiegend trocken, in der Südosthälfte freundlich. Im Tagesverlauf von Nordwesten und Westen her Wolkenverdichtung und am Abend etwas Regen möglich. Höchstwerte 12 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen wechselnd bewölkt, im Osten abziehende Schauer. Temperaturen 12 bis 18 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag nach mitunter zäher Nebelauflösung heiter bis wolkig, in der Südhälfte örtlich ganztags neblig-trüb. 11 bis 19 Grad, bei anhaltendem Hochnebel deutlich kühler.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.