Mainzer Fans zündeten Pyrotechnik vor dem Anpfiff der Partie gegen Trondheim. (Torsten Silz / dpa )

Vor dem Anpfiff der Partie gegen Trondheim hatten Mainzer Anhänger Pyrotechnik abgebrannt. Sollte sich ein ähnlicher Vorfall in den kommenden internationalen Begegnungen wiederholen, muss der Verein im folgenden Heimspiel die oberen Teile der Westtribüne schließen, teilte die UEFA mit.

Mainz 05 tritt in der Ligaphase der Conference League dreimal vor heimischem Publikum an. Am 23. Oktober gegen Zrinjski Mosta aus Bosnien-Herzegowina, am 6. November gegen den AC Florenz und am 18. Dezember gegen den türkischen Vertreter Samsunspor. Die Bewährung gilt für zwei Jahre.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.