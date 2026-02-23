Nach Rassismus-Vorwurf

Nach einem Rassismus-Vorfall sperrt die UEFA Prestianni für das Rückspiel. (Miguel Lemos / ZUMA Press Wire / dpa / Miguel Lemos)

Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball-Union. Grundlage sei ein Zwischenbericht, hieß es. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die vorläufige Sperre gilt demnach ungeachtet etwaiger Entscheidungen, die die Disziplinargremien der UEFA nach Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten.

Benfica Lissabon kündigte auf der Vereins-Homepage an, gegen die Sperre Berufung einzulegen. Der Brasilianer Vinícius Junior hatte Prestianni vorgeworfen ihn im Hinspiel als "Affen" bezeichnet zu haben. In der Szene hatte sich Prestianni das Trikot vor den Mund gezogen. Er bestreitet den Vorwurf.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.