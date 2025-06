Interview im Deutschlandfunk

Laura McAllister, Vizepräsidentin der UEFA (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

McAllister sagte dem Deutschlandfunk, es solle bessere Plätze, Stadien, medizinische Betreuung und Konditionstraining geben. Außerdem wünsche sie sich mehr Fans für den Frauenfußball. Ihrer Ansicht nach erwartet man von der UEFA, dass die Europameisterschaft der Frauen ab kommender Woche ein "fundamentaler und wichtiger Schritt" in diese Richtung ist. Aber auch in der Verbandsführung müsse es Verbesserungen geben - etwa bei der Gleichberechtigung. McAllister ist die erste weibliche Vizepräsidentin der UEFA. In den 90er Jahren war sie Kapitänin der ersten Generation der walisischen Frauen-Nationalmannschaft.

Einen Wermutstropfen gibt es für die EM in der Schweiz allerdings: Fußballfans müssen sich während der gesamten Vorrunde immer wieder zwischen den Spielen der Frauen-EM und denen bei der Klub-WM der Männer entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.