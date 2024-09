Die ugandische Marathon-Läuferin Rebeccs Cheptegei starb an den Verletzungen durch einen Brandanschlag ihres Lebensgefährten. (AP)

Das teilte der ugandische Leichtathletikverband mit. Nach Polizeiangaben wurde die 33-jährige Marathonläuferin im Zuge eines Streits von ihrem Lebensgefährten mit Benzin übergossen und angezündet. Sie kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus in Kenia. Cheptegei hatte bei den Olympischen Spielen in Paris den 44. Platz erreicht.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.