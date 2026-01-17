Nach der Präsidentenwahl

Bobi Wine bei einer Demonstration in Kampala. (AFP / Isaac Kasamani )

Zuvor hatte Wines Partei "National Unity Platform" angegeben, ihr Kandidat sei nach der Wahl nachts mit einem Armeehelikopter verschleppt worden. Wine bestätigte über den Onlinedienst X, Militär und Polizei hätten sein Wohnhaus überfallen. Er stand dort bereits seit Donnerstag unter Arrest. Wine erklärte weiter, er halte sich nun versteckt; seine Frau und weitere Familienmitglieder stünden noch unter Hausarrest. Wie er entkam, sagte er nicht.

Wine war bei der Präsidentenwahl am Donnerstag angetreten und galt als aussichtsreichster Oppositionsvertreter. Er erhielt aber nach offiziellen Angaben nur rund 20 Prozent der Stimmen. Die Opposition sprach von Wahlbetrug. Sieger wurde laut der staatlichen Wahlkommission Amtsinhaber Museveni mit knapp 72 Prozent. Die Regierung hatte vor und während der Wahl das Internet gesperrt und den Zugang zu sozialen Medien blockiert.

