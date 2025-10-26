Seit 1980 wird in Deutschland zwei Mal im Jahr an der Uhr gedreht. (dpa / Daniel Naupold)

Damit endete die Sommerzeit. Bis Ende März gilt wieder die Normalzeit. Sie wird umgangssprachlich auch "Winterzeit" genannt. Funkuhren und digitalen Uhren wie etwa auf Smartphones passen sich in der Regel automatisch an die Zeitumstellung an.

Ziel der Maßnahme ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an. Auf europäischer Ebene wird seit Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. EU-Kommission und Europaparlament fordern dies seit langem. Bis heute aber gibt es keine Einigung.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.