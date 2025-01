Russischer Angriffskrieg

Der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin (r), spricht mit Feuerwehrleuten und Rettungskräften nach einem Angriff ukrainischer Drohnen auf Industrieanlagen. (Governor of the Sarat / ap)

Die Streitkräfte erklärten über Telegram, die Anlage in der russischen Region Saratow hunderte Kilometer von der Grenze entfernt sei in der Nacht attackiert worden. Sie habe der Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff gedient. Die Regionalregierung in Saratow bestätigte einen Brand in einer Industrieanlage. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch dessen Erdölindustrie.

Aus der Ukraine wurden unterdessen weitere russische Drohnenangriffe sowie Artilleriebeschuss gemeldet. Laut Angaben der Behörden gab es ein Todesopfer in der Region Saporischschja und zwei in Cherson.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.