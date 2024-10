EU-Erweiterungsbericht

Die Nationalflagge der Ukraine und die Flagge der EU wehen im Wind. (picture alliance/dpa/Monika Skolimowska)

Deshalb hoffe man, bereits 2025 über Themen wie Grundrechte, Justiz und Finanzkontrolle sprechen zu können. Die EU hatte Ende Juni offiziell Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnet.

Negativ fällt das Urteil der EU-Kommission dagegen zu Georgien aus. Ohne eine politische Kursänderung könne das Land nicht mit der Aufnahme von Beitrittsgesprächen rechnen. In der früheren Sowjetrepublik war am Samstag ein neues Parlament gewählt worden. Die Wahlleitung erklärte die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum zur Siegerin. Die proeuropäische Opposition zweifelt das Ergebnis an. Georgien ist seit Ende 2023 EU-Beitrittskandidat, die Verhandlungen liegen aber auf Eis.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.