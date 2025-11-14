Russischer Angriffskrieg

Die ersten drei Hersteller produzierten bereits die im Inland entwickelten Abfangdrohnen, hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Elf weitere Unternehmen seien in der Vorbereitungsphase. Die Drohnen seien auf das Abfangen von Shahed-Drohnen iranischer Bauart spezialisiert, wie sie die russischen Invasoren gegen die Ukraine einsetzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte deshalb als Ziel ausgegeben, bis zu 1.000 Drohnen pro Tag herzustellen.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.