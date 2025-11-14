Russischer Angriffskrieg
Ukraine beginnt nach eigenen Angaben Massenproduktion von Abwehrdrohnen

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge mit der Massenproduktion von Luftabwehrdrohnen begonnen.

    Ein ukrainischer Soldat untersucht eine auf dem Boden liegende, abgeschossene Shahed-Drohne der russischen Armee (Archivbild von 2024).
    Die ersten drei Hersteller produzierten bereits die im Inland entwickelten Abfangdrohnen, hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Elf weitere Unternehmen seien in der Vorbereitungsphase. Die Drohnen seien auf das Abfangen von Shahed-Drohnen iranischer Bauart spezialisiert, wie sie die russischen Invasoren gegen die Ukraine einsetzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte deshalb als Ziel ausgegeben, bis zu 1.000 Drohnen pro Tag herzustellen.
