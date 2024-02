Der Antrag von SPD, Grünen und FDP sieht vor, der Ukraine zusätzliche weitreichende Waffensysteme zur Verfügung zu stellen, führt aber das System Taurus nicht explizit auf. 382 Abgeordnete stimmten für die Vorlage der Regierungsparteien, 284 Parlamentarier dagegen, zwei enthielten sich.

Verteidigungsminister Pistorius sagte in der Debatte, die Ukraine könne sich auf die weitere Unterstützung Deutschlands verlassen. Das zeige auch die jüngst abgeschlossene Sicherheitsvereinbarung zwischen beiden Ländern. Eine von Pistorius gestattete Zwischenfrage des CDU-Abgeordneten Hardt zur Taurus-Lieferung beantwortete der SPD-Politiker nicht.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Faber sieht die Koalitionsfraktionen in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine geschlossen. Auch die SPD habe sich in der Debatte um den deutschen Marschflugkörper vom Typ Taurus "bewegt", sagte der Verteidigungspolitiker im Deutschlandfunk. Man habe das Waffensystem durch eine "wortreiche Umschreibung" in den Antrag aufgenommen. Faber führte aus, große Teile der Koalition hätten kein Problem damit, den Taurus explizit zu benennen. In Teilen der SPD habe man sich da jedoch verhakt. Das Interview mit Macus Faber finden sie zum Nachhören im Audio-Archiv