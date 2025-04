Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein britischer Amtskollege Healey. (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Man dürfe den Krieg nicht vergessen und so den Frieden gefährden, heißt es in einer Erklärung des britischen Verteidigungsministers Healey. Der Ressortchef leitet gegenwärtig mit dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius Beratungen der Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen in der Ukraine in Brüssel. Dort sollen heute auch auf Initiative Frankreichs weitere Hilfen für Kiew erörtert werden. So liegt etwa die Forderung der Ukraine nach einer Stärkung der Luftabwehr im Kampf gegen den russischen Aggressor auf dem Tisch. US-Verteidigungsminister Hegseth kündigte seine virtuelle Teilnahme an. Auch der ukrainische Ressortchef Umerow wird erwartet.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.