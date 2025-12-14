Russischer Angriffskrieg

Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten, leitet die US-Delegation bei den Ukraine-Gesprächen in Berlin (IMAGO | Poolfoto)

Nach übereinstimmenden Berichten von Nachrichtenagenturen trafen die US-Gesandten Witkoff und Kushner am Vormittag in einem Hotel der Hauptstadt ein. Die zwischen Vertretern Washington und Kiews geführten Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden heute mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Verhandelt wird zunächst auf Beraterebene und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An den Beratungen nehmen auch deutsche Unterhändler teil. Der ukrainische Präsident Selenskyj hält sich ebenfalls in Berlin auf. Er zeigte sich zu Kompromissen bei den Friedensvorschlägen bereit und forderte zugleich Sicherheitsgarantien. In Moskau hieß es, die Beiträge der Europäer und der Ukraine zum US-Friedensplan würden wohl kaum konstruktiv sein.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.