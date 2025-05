Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak ist Büroleiter von Präsident Selenskyj und gilt als dessen rechte Hand (imago / ITAR-TASS / Pyotr Sivkov)

Die Ukraine und Europa blickten auf Deutschland als eine führende Kraft des Guten, schreibt Jermak in einem Gastbeitrag für die FAZ. Alle zusammen profitierten von einem durchsetzungsfähigen, selbstbewussten und demokratischen Deutschland. Deutschlands Rolle werde entscheidend sein bei der Definition der Position Europas in der Welt, bei der Gestaltung einer Politik, die Europas gemeinsame wirtschaftliche und sicherheitspolitische Autonomie garantiere. Dies sei eine Aufgabe, die Kiew unterstützen wolle, indem es die wirtschaftlichen und technischen Vorteile nutze, die aus dem Leid des Kriegs entstanden seien. Jermak verwies etwa auf die Bereiche Energiesicherheit und Verteidigung. Man sei inzwischen weltweit führend in der Produktion bestimmter Drohnen-Typen. Zudem stelle man Marschflugkörper, Kleinwaffen und Ausrüstung zur elektronischen Kriegsführung auf - Zitat - historischem Niveau her. Dies biete eine wertvolle Grundlage für die Zusammenarbeit mit deutschen Partnern bei der Stärkung ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeiten, führte Jermak aus.

